Трикотаж

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2550
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Трикотаж

Сообщение klonik » Сегодня, 11:34

Девочки, кто занимается бизнесом? А если быть точнее, то продажей вещей? Я хочу заказать производство трикотажной одежды в Москве. Но, не знаю к кому мне лучше всего обратиться. Если вы мне подскажите, то я вам буду очень признательна. А то, производств много и к кому лучше всего обратиться не знаю.
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