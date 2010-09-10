Сообщение klonik » Вчера, 11:34

Девочки, кто занимается бизнесом? А если быть точнее, то продажей вещей? Я хочу заказать производство трикотажной одежды в Москве. Но, не знаю к кому мне лучше всего обратиться. Если вы мне подскажите, то я вам буду очень признательна. А то, производств много и к кому лучше всего обратиться не знаю.