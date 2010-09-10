Трикотаж
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Трикотаж
Девочки, кто занимается бизнесом? А если быть точнее, то продажей вещей? Я хочу заказать производство трикотажной одежды в Москве. Но, не знаю к кому мне лучше всего обратиться. Если вы мне подскажите, то я вам буду очень признательна. А то, производств много и к кому лучше всего обратиться не знаю.
Re: Трикотаж
Я иногда бывает, что заказываю трикотажные изделия Москва в трикотажной фабрике World Knitting. У них собственное производство, современное оборудование и используют только качественные материалы. Самое главное, компания успешно работает и развивается на рынке более 30 лет. Я так-то заказывала трикотажные изделия в разных компаниях, у разных производств. Но у этой компании одежда действительно хорошего качества. Она себя зарекомендовала как один из ведущих производителей в индустрии, предлагая широкий ассортимент вязаных изделий, от верхнего трикотажа до уютных пледов и стильных шапок. Если вы ищете надежного поставщика, то это фабрика вам точно для этого подойдет. Рекомендую к ним обратиться, что-нибудь она вам да предложит хорошего.
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