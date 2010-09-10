Школа ораторского искусства
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Школа ораторского искусства
Подскажите, в какую школу ораторского искусства мне лучше всего обратиться? Может, кто-то из вас проходил обучение, и вы мне порекомендуете? Самое главное обучение проводил профессиональные преподаватели и по стоимости не слишком дорого было. Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите.
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