Сообщение klonik » Сегодня, 11:46

Подскажите, в какую школу ораторского искусства мне лучше всего обратиться? Может, кто-то из вас проходил обучение, и вы мне порекомендуете? Самое главное обучение проводил профессиональные преподаватели и по стоимости не слишком дорого было. Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите.