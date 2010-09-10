Школа ораторского искусства
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Школа ораторского искусства
Подскажите, в какую школу ораторского искусства мне лучше всего обратиться? Может, кто-то из вас проходил обучение, и вы мне порекомендуете? Самое главное обучение проводил профессиональные преподаватели и по стоимости не слишком дорого было. Буду вам очень признательна, если вы мне подскажите.
Re: Школа ораторского искусства
Я вам могу порекомендовать обратиться в школу ораторского искусства «Король говорит». Вот ссылка на официальный сайт школы https://корольговорит.рф/ . Хорошие преподаватели и есть разные форматы обучения, несколько ступеней. Я обучалась очно, прошла только первую ступень, но уже могу выступать на публике и у меня нет уже тревожности. Собираюсь дальше пойти обучаться на вторую ступень. Преподаватель мне нравится, очень хороший и все подробно рассказывает. Кстати, в этой школе можно проходить обучение в дистанционном формате. Но, все равно нужно будет связываться со специалистами. Я вам рекомендую сюда обратиться, потому что вы избавитесь от страха публичных выступлений и почувствуете уверенность в себе.
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