Автозапчасти

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2550
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Автозапчасти

Сообщение klonik » Сегодня, 12:38

После прошлой замены сайлентблоков стук не пропал, хотя мастер уверял, что причина именно в них. Ради эксперимента хочется поставить Lemförder, да вот беда – у нас их в магазинах просто нет. Посоветуйте, где можно купить с доставкой СДЭК – у нас другого просто нет.
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