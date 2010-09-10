Сообщение klonik » Сегодня, 12:38

После прошлой замены сайлентблоков стук не пропал, хотя мастер уверял, что причина именно в них. Ради эксперимента хочется поставить Lemförder, да вот беда – у нас их в магазинах просто нет. Посоветуйте, где можно купить с доставкой СДЭК – у нас другого просто нет.