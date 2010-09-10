Автозапчасти

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2550
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Автозапчасти

Сообщение klonik » Вчера, 12:38

После прошлой замены сайлентблоков стук не пропал, хотя мастер уверял, что причина именно в них. Ради эксперимента хочется поставить Lemförder, да вот беда – у нас их в магазинах просто нет. Посоветуйте, где можно купить с доставкой СДЭК – у нас другого просто нет.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2549
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Автозапчасти

Сообщение zevc » Вчера, 19:31

Конкретно эту фирму тут https://33sport.ru можно найти, посмотрите. Запчасти у них реально хорошие, на одной из семейных машин стоят эти сайлентблоки, полет отличный, машина едет тихо. Цена, конечно, кусается. однако практика показывает, что в данном случае один раз лучше заплатить за нормальную деталь, чем потом каждый месяц выбрасывать деньги на диагностику, чтобы понять что не так с машиной.
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