Автозапчасти
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Автозапчасти
После прошлой замены сайлентблоков стук не пропал, хотя мастер уверял, что причина именно в них. Ради эксперимента хочется поставить Lemförder, да вот беда – у нас их в магазинах просто нет. Посоветуйте, где можно купить с доставкой СДЭК – у нас другого просто нет.
Re: Автозапчасти
Конкретно эту фирму тут https://33sport.ru можно найти, посмотрите. Запчасти у них реально хорошие, на одной из семейных машин стоят эти сайлентблоки, полет отличный, машина едет тихо. Цена, конечно, кусается. однако практика показывает, что в данном случае один раз лучше заплатить за нормальную деталь, чем потом каждый месяц выбрасывать деньги на диагностику, чтобы понять что не так с машиной.
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