Умный дом

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2550
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Умный дом

Сообщение klonik » Сегодня, 12:43

Достраиваем дом, очень бы хотелось установить систему умного дома, которая бы работала именно с видеонаблюдением и без ежемесячной оплаты. Не надо снимать все круглосуточно, просто чтобы если кто-то приходил и что-то смотрел, то это было бы видно. Есть такие варианты?
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