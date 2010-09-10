Умный дом
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Умный дом
Достраиваем дом, очень бы хотелось установить систему умного дома, которая бы работала именно с видеонаблюдением и без ежемесячной оплаты. Не надо снимать все круглосуточно, просто чтобы если кто-то приходил и что-то смотрел, то это было бы видно. Есть такие варианты?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя