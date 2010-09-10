Сообщение klonik » Сегодня, 12:43

Достраиваем дом, очень бы хотелось установить систему умного дома, которая бы работала именно с видеонаблюдением и без ежемесячной оплаты. Не надо снимать все круглосуточно, просто чтобы если кто-то приходил и что-то смотрел, то это было бы видно. Есть такие варианты?