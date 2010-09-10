Умный дом
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Умный дом
Достраиваем дом, очень бы хотелось установить систему умного дома, которая бы работала именно с видеонаблюдением и без ежемесячной оплаты. Не надо снимать все круглосуточно, просто чтобы если кто-то приходил и что-то смотрел, то это было бы видно. Есть такие варианты?
Re: Умный дом
Так это можно просто видеонаблюдение с датчиками движения подключить, зачем умный дом? Умный дом это намного более сложная система, вы тут https://um-d.ru можете посмотреть, что в нее входит. Но, кстати, для загородных домов система эта незаменима. Датчики можно на все установить, даже на отопление. И все параметры, которые касаются климата в доме, настраивать можно будет дистанционно.
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