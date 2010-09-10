Умный дом

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2550
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Умный дом

Сообщение klonik » Вчера, 12:43

Достраиваем дом, очень бы хотелось установить систему умного дома, которая бы работала именно с видеонаблюдением и без ежемесячной оплаты. Не надо снимать все круглосуточно, просто чтобы если кто-то приходил и что-то смотрел, то это было бы видно. Есть такие варианты?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2549
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Умный дом

Сообщение zevc » Вчера, 19:43

Так это можно просто видеонаблюдение с датчиками движения подключить, зачем умный дом? Умный дом это намного более сложная система, вы тут https://um-d.ru можете посмотреть, что в нее входит. Но, кстати, для загородных домов система эта незаменима. Датчики можно на все установить, даже на отопление. И все параметры, которые касаются климата в доме, настраивать можно будет дистанционно.
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