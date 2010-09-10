Букмекерская контора

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klonik
Пользователь RZN.info
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Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Букмекерская контора

Сообщение klonik » Сегодня, 13:23

Товарищи игроки, у кого есть достоверная инфа по скорости выплат у разных букмекеров? Тут ситуация произошла, что одна контора тянула с выводом почти неделю, хотя везде заявлено на сайте указаны два часа. Вопрос принципиальный, долгое ожидание не интересует.
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