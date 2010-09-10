Букмекерская контора
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Букмекерская контора
Товарищи игроки, у кого есть достоверная инфа по скорости выплат у разных букмекеров? Тут ситуация произошла, что одна контора тянула с выводом почти неделю, хотя везде заявлено на сайте указаны два часа. Вопрос принципиальный, долгое ожидание не интересует.
Re: Букмекерская контора
Вы знаете, я советую перед каждой игрой смотреть список букмекерских контор ставки на спорт с описанием. Просто очень уж часто у этих товарищей условия меняются, иногда бывает, что неделю назад выводили сразу, а со вчера – условно, конечно же, - ввели проверку выплат и ждать выигрыш можно неделю. Информация на сайте обновляется регулярно, поэтому ей можно доверять. Сказано час, значит это будет час.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей