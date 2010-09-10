Букмекерская контора

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2550
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Букмекерская контора

Сообщение klonik » Вчера, 13:23

Товарищи игроки, у кого есть достоверная инфа по скорости выплат у разных букмекеров? Тут ситуация произошла, что одна контора тянула с выводом почти неделю, хотя везде заявлено на сайте указаны два часа. Вопрос принципиальный, долгое ожидание не интересует.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2549
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Букмекерская контора

Сообщение zevc » Вчера, 20:25

Вы знаете, я советую перед каждой игрой смотреть список букмекерских контор ставки на спорт с описанием. Просто очень уж часто у этих товарищей условия меняются, иногда бывает, что неделю назад выводили сразу, а со вчера – условно, конечно же, - ввели проверку выплат и ждать выигрыш можно неделю. Информация на сайте обновляется регулярно, поэтому ей можно доверять. Сказано час, значит это будет час.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей