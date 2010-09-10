Шторы
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Шторы
Всем привет! Переезжаем в новую квартиру, окна огромные, и готовые шторы не подходят. Нужен индивидуальный пошив, но переживаю за цены. Может, кто недавно заказывал? Интересует примерная стоимость и сроки изготовления.
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