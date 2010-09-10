Шторы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2550
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Шторы

Сообщение klonik » Вчера, 15:06

Всем привет! Переезжаем в новую квартиру, окна огромные, и готовые шторы не подходят. Нужен индивидуальный пошив, но переживаю за цены. Может, кто недавно заказывал? Интересует примерная стоимость и сроки изготовления.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2549
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Шторы

Сообщение zevc » Вчера, 19:25

Дорогая, не переживай! Я тоже мучилась с нестандартными окнами, пока не нашла https://zakazshtor-msk.ru . Вызвала замерщика (бесплатно!), он всё рассчитал, помог выбрать ткани разных ценовых категорий. Сроки реальные - мои шторы были готовы через 2 недели. По цене вышло даже выгоднее, чем покупать готовые и переделывать. Плюс гарантия на пошив.
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