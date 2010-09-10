Сообщение klonik » Вчера, 15:06

Всем привет! Переезжаем в новую квартиру, окна огромные, и готовые шторы не подходят. Нужен индивидуальный пошив, но переживаю за цены. Может, кто недавно заказывал? Интересует примерная стоимость и сроки изготовления.