Шторы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Шторы
Всем привет! Переезжаем в новую квартиру, окна огромные, и готовые шторы не подходят. Нужен индивидуальный пошив, но переживаю за цены. Может, кто недавно заказывал? Интересует примерная стоимость и сроки изготовления.
Re: Шторы
Дорогая, не переживай! Я тоже мучилась с нестандартными окнами, пока не нашла https://zakazshtor-msk.ru . Вызвала замерщика (бесплатно!), он всё рассчитал, помог выбрать ткани разных ценовых категорий. Сроки реальные - мои шторы были готовы через 2 недели. По цене вышло даже выгоднее, чем покупать готовые и переделывать. Плюс гарантия на пошив.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей