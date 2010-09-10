Покупка авто
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Покупка авто
Всем добрый день! Пожалуйста, поделитесь, где можно подобрать китайский автомобиль б/у? Если предложите, где посмотреть в хорошем ассортименте, буду благодарна.
Re: Покупка авто
Добрый день! Предлагаю зайти на сайт Рольф. Там точно сможете подобрать и купить китайский автомобиль бу . Полгода назад покупали у них автомобиль и очень довольны. В магазине есть автомобили разных марок, разных годов выпуска. Все документы проверены юристами, поэтому за чистоту сделки не стоит беспокоиться. Смело советую к сотрудничеству!
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