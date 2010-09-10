Покупка авто

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2553
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка авто

Сообщение zevc » Вчера, 10:44

Всем добрый день! Пожалуйста, поделитесь, где можно подобрать китайский автомобиль б/у? Если предложите, где посмотреть в хорошем ассортименте, буду благодарна.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2554
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка авто

Сообщение klonik » Вчера, 21:01

Добрый день! Предлагаю зайти на сайт Рольф. Там точно сможете подобрать и купить китайский автомобиль бу . Полгода назад покупали у них автомобиль и очень довольны. В магазине есть автомобили разных марок, разных годов выпуска. Все документы проверены юристами, поэтому за чистоту сделки не стоит беспокоиться. Смело советую к сотрудничеству!
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