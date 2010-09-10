Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Планирую шоппинг-марафон по центру Москвы, но переживаю из-за пакетов - будет неудобно с ними весь день ходить. Кто-нибудь знает, есть ли в районе Москва-Сити камеры хранения? И главное - можно ли им доверять?
Re: Подскажите
Дорогая, не переживай! Сама часто пользуюсь камерами хранения в Сити, когда выбираюсь за покупками. Детальную информацию можешь посмотреть здесь https://primpress.ru/article/122159 . Я обычно оставляю вещи в ТЦ "Афимолл" - там надёжная система безопасности и адекватные цены. Кстати, если планируешь шоппинг, там же можно и отдохнуть потом в кафе без пакетов под ногами!
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