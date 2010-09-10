Сообщение zevc » Сегодня, 11:50

Всем привет! Планирую шоппинг-марафон по центру Москвы, но переживаю из-за пакетов - будет неудобно с ними весь день ходить. Кто-нибудь знает, есть ли в районе Москва-Сити камеры хранения? И главное - можно ли им доверять?