Подскажите
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Подскажите
Девочки, подскажите, как оригинально поздравить мужа с годовщиной свадьбы? Хочется что-то необычное и запоминающееся, а не банальные цветы и открытку. Может, кто-то делал что-то особенное для своей второй половинки?
Re: Подскажите
Привет! Недавно нашла отличную идею - заказала мужу сувенирную медаль к нашей годовщине на https://pro-vosk.ru/suvenirnye-medali-s ... riznanija/ . Получилось так трогательно! Сделала с гравировкой нашей даты и милой надписью. Муж был в восторге, теперь медаль стоит на самом видном месте в его кабинете. Кстати, там можно и для других поводов заказать - юбилей, выход на пенсию или профессиональные достижения. Качество отличное, смотрится солидно!
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