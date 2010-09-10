Сообщение klonik » Вчера, 18:57

Девочки, подскажите, как оригинально поздравить мужа с годовщиной свадьбы? Хочется что-то необычное и запоминающееся, а не банальные цветы и открытку. Может, кто-то делал что-то особенное для своей второй половинки?