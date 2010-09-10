Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2554
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:57

Девочки, подскажите, как оригинально поздравить мужа с годовщиной свадьбы? Хочется что-то необычное и запоминающееся, а не банальные цветы и открытку. Может, кто-то делал что-то особенное для своей второй половинки?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2553
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:27

Привет! Недавно нашла отличную идею - заказала мужу сувенирную медаль к нашей годовщине на https://pro-vosk.ru/suvenirnye-medali-s ... riznanija/ . Получилось так трогательно! Сделала с гравировкой нашей даты и милой надписью. Муж был в восторге, теперь медаль стоит на самом видном месте в его кабинете. Кстати, там можно и для других поводов заказать - юбилей, выход на пенсию или профессиональные достижения. Качество отличное, смотрится солидно!
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