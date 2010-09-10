Сообщение klonik » Вчера, 19:43

Доброе утро! Интересуюсь, где можно заказать наклейки для оформления интерьера или мероприятий. Скоро празднование у ребёнка, и я задумываюсь украсить дом оригинальными элементами. Но хочется быть уверенной в качестве и адекватности цены. Кто-то уже занимался подобным?