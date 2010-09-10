Специалисты по ландшафтному дизайну

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Володя9
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 17 июн 2017, 10:55

Специалисты по ландшафтному дизайну

Сообщение Володя9 » Сегодня, 07:44

Решили облагородить территорию возле нашего офисного здания. Хотим сделать всё по уму, а значит для таких работ необходимы специалисты по ландшафтному дизайну. Кого бы вы могли посоветовать?
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