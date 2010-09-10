Подскажите
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Подскажите
Девочки, привет! Какой сейчас лучше всего рассмотреть кроссовер к покупке? Сейчас ведь на рынке очень много неизвестных даже моделей. Может, вы какое-то время уже ездите на кроссовере и вас все полностью устраивает? Подскажите, какой у вас автомобиль?
Re: Подскажите
Привет, у меня кроссовер belgee купила пару лет назад. Практически, как только они появились на рынке. В принципе хороший кроссовер, мне нравится и в обслуживание недорогой. В принципе сейчас много и других китайских моделей, все зависит от вашего финансового состояния. Но, я знаю, в Москве автомобиль belgee можно купить не так дорого. Некоторые автомобильные салоны вообще предлагают хорошие скидки, акции или в подарок ТО-0. Все-таки покупка автомобиля очень серьезное дело и поэтому вам нужно проехаться по автосалонам, посмотреть какие есть машины в наличии и потом уже, мне кажется, вы сможете определиться с покупкой автомобиля.
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