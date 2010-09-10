Сообщение zevc » Сегодня, 13:44

Девочки, привет! Какой сейчас лучше всего рассмотреть кроссовер к покупке? Сейчас ведь на рынке очень много неизвестных даже моделей. Может, вы какое-то время уже ездите на кроссовере и вас все полностью устраивает? Подскажите, какой у вас автомобиль?