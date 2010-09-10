Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2556
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:23

Хотелось бы узнать, как правильно оформить фасад дома, чтобы он выглядел современно и стильно, но при этом не требовал постоянного ухода и быстро не приходил в негодность при любом климате?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2555
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:34

Отличный вопрос, так как внешний вид и практичность фасада – это всегда баланс. В статье на https://nastil69.ru/fasadnye-paneli-kak ... hego-doma/ собраны полезные рекомендации по стилю, выбору материала и цветовым решениям. Для меня, например, стало настоящим открытием, что правильный подбор фасадных панелей способен полностью преобразить облик дома и при этом существенно облегчить уход.
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