Кейтеринг
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Кейтеринг
Посоветуйте, как устроить классный день рождения для сына-подростка на даче? Хочется что-то необычное, чтобы было где разместить 15-20 человек, если погода подведёт. Планирую в начале июня, но прогнозам не доверяю.
Re: Кейтеринг
Слушай, у меня был похожий случай! Спасла ситуацию компания https://polkovnik-men.ru/arenda-oborudovaniya/shatry . Заказала у них шатёр, они быстро привезли и собрали. Получилась такая крутая тусовка - дети были в восторге! Внутри организовали зону для игр и фуршета, поставили колонки. Даже когда пошёл дождик, праздник продолжался. Цены адекватные, а качество супер - всё чистое, современное. Кстати, они помогли с расстановкой мебели и подсказали, как лучше всё организовать.
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