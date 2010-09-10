Кейтеринг

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2556
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кейтеринг

Сообщение zevc » Сегодня, 12:58

Посоветуйте, как устроить классный день рождения для сына-подростка на даче? Хочется что-то необычное, чтобы было где разместить 15-20 человек, если погода подведёт. Планирую в начале июня, но прогнозам не доверяю.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2557
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кейтеринг

Сообщение klonik » 32 минуты назад

Слушай, у меня был похожий случай! Спасла ситуацию компания https://polkovnik-men.ru/arenda-oborudovaniya/shatry . Заказала у них шатёр, они быстро привезли и собрали. Получилась такая крутая тусовка - дети были в восторге! Внутри организовали зону для игр и фуршета, поставили колонки. Даже когда пошёл дождик, праздник продолжался. Цены адекватные, а качество супер - всё чистое, современное. Кстати, они помогли с расстановкой мебели и подсказали, как лучше всё организовать.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей