Сообщение zevc » Сегодня, 12:58

Посоветуйте, как устроить классный день рождения для сына-подростка на даче? Хочется что-то необычное, чтобы было где разместить 15-20 человек, если погода подведёт. Планирую в начале июня, но прогнозам не доверяю.