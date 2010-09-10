Продвижение медицинских услуг

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Продвижение медицинских услуг

Сообщение klonik » Сегодня, 11:08

Добрый день! Меня сейчас интересует как делать Сео в медицине? Есть медицинская клиника с хорошими специалистами и несмотря на это нам все равно нужно продвижение. Если вы разбираетесь в таких вопросах, то проинформируйте как-нибудь?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2560
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Продвижение медицинских услуг

Сообщение zevc » Сегодня, 18:08

Здравствуйте, я ничего нового на самом деле сказать вам не могу. Хотя ваш вопрос меня вообще не оставил равнодушным. Продвижением нужно всем, даже медицинским компаниям, сайтам и об этом даже говорят специалисты. Я вам могу порекомендовать насчет Сео более подробно узнать тут https://habr.com/ru/articles/898994/ . Мне кажется, что вы в этой статье найдете все ответы для себя. Тем более на все вопросы из этой статьи отвечает квалифицированный специалист, который как раз работает в этой сфере. Конечно, медицинский сайт значительно отличается от остальных. Потому что в любом случае он должен быть качественный и иметь достоверную информацию и качественный контент. Поэтому лучше всего насчет продвижения обращаться в маркетинговое агентство, в котором работают специалисты. Вот они реально вам помогут в продвижении.
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