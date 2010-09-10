Займ

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Займ

Сообщение klonik » Сегодня, 13:07

Рассматриваю микрофинансовую организацию для займа, но узнала, что она работает без лицензии. Каковы возможные подводные камни и стоит ли доверять таким компаниям?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2560
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Займ

Сообщение zevc » Сегодня, 17:07

Привет, нужно быть настороженной. Займы у МФО без лицензии могут принести много неприятностей. Нелицензированные компании не подконтрольны государству, а значит, ты лишаешься правовой защиты. Это также увеличивает риск столкнуться с мошенничеством или непредвиденными изменениями в договоре. Чтобы принять осознанное решение, рекомендую ознакомиться с этой статьей: https://astera.ru/articles/stoit-li-bra ... litsenzii/ . Предпочтительно сотрудничать с лицензированными учреждениями для большей уверенности.
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