Рецепты
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Рецепты
Привет, девочки! Всё ещё в поисках идеального блюда для ужина. Думаю сделать салат с морепродуктами и грибами, но боюсь, что получится слишком тяжёло. Какие у вас есть идеи?
Re: Рецепты
Радуюсь экспериментам на кухне и люблю легкие блюда. Попробуй салат с кальмарами и шампиньонами. Вот отличный рецепт: receptino.ru. Чтоб он был нежнее, маринуй кальмары в лимонном соке с оливковым маслом на пару часов. Шампиньоны лучше слегка обжарить – так они не потеряют вкус. Для легкости добавь руколу и каплю бальзамического соуса. Надеюсь, получится вкусно!
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя