Сообщение klonik » Сегодня, 13:14

Привет, девочки! Всё ещё в поисках идеального блюда для ужина. Думаю сделать салат с морепродуктами и грибами, но боюсь, что получится слишком тяжёло. Какие у вас есть идеи?