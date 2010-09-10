Рецепты

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Рецепты

Сообщение klonik » Сегодня, 13:14

Привет, девочки! Всё ещё в поисках идеального блюда для ужина. Думаю сделать салат с морепродуктами и грибами, но боюсь, что получится слишком тяжёло. Какие у вас есть идеи?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2560
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Рецепты

Сообщение zevc » Сегодня, 18:42

Радуюсь экспериментам на кухне и люблю легкие блюда. Попробуй салат с кальмарами и шампиньонами. Вот отличный рецепт: receptino.ru. Чтоб он был нежнее, маринуй кальмары в лимонном соке с оливковым маслом на пару часов. Шампиньоны лучше слегка обжарить – так они не потеряют вкус. Для легкости добавь руколу и каплю бальзамического соуса. Надеюсь, получится вкусно!
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