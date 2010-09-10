Сообщение klonik » Сегодня, 17:03

Добрый день! Увлекаюсь техникой, особенно беспилотниками, и думаю связать с этим профессию. Но не знаю, где этому учат. Подскажите, есть ли в России специализированные факультеты по этому направлению?