Обучение
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Обучение
Добрый день! Увлекаюсь техникой, особенно беспилотниками, и думаю связать с этим профессию. Но не знаю, где этому учат. Подскажите, есть ли в России специализированные факультеты по этому направлению?
Re: Обучение
Добрый день! Да, сейчас это очень востребованная сфера! Если тебе интересны дроны и их применение в разных отраслях, стоит обратить внимание на факультет беспилотной авиации. Там учат не только управлению, но и разработке, программированию дронов, а ещё дают хорошие перспективы для трудоустройства. Моя знакомая там учится и в восторге от практических занятий.
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