Обучение

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2561
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Обучение

Сообщение klonik » Сегодня, 17:03

Добрый день! Увлекаюсь техникой, особенно беспилотниками, и думаю связать с этим профессию. Но не знаю, где этому учат. Подскажите, есть ли в России специализированные факультеты по этому направлению?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2560
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Обучение

Сообщение zevc » Сегодня, 19:35

Добрый день! Да, сейчас это очень востребованная сфера! Если тебе интересны дроны и их применение в разных отраслях, стоит обратить внимание на факультет беспилотной авиации. Там учат не только управлению, но и разработке, программированию дронов, а ещё дают хорошие перспективы для трудоустройства. Моя знакомая там учится и в восторге от практических занятий.
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