Подскажите
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Подскажите
Есть Call-центр – открыли недавно, тестируем. И есть периодические аварии по интернету, отключения недолгие, но частые. Естественно, от этого теряются клиенты, за пять минут можно упустить больше десяти заявок. Что делать? Оператор мобильной связи просто разводит руками.
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