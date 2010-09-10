Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2563
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:14

Есть Call-центр – открыли недавно, тестируем. И есть периодические аварии по интернету, отключения недолгие, но частые. Естественно, от этого теряются клиенты, за пять минут можно упустить больше десяти заявок. Что делать? Оператор мобильной связи просто разводит руками.
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