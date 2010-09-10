Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2567
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 11:14

Есть Call-центр – открыли недавно, тестируем. И есть периодические аварии по интернету, отключения недолгие, но частые. Естественно, от этого теряются клиенты, за пять минут можно упустить больше десяти заявок. Что делать? Оператор мобильной связи просто разводит руками.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2568
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:21

Рассмотрите вариант с аварийным переключением, чтобы в случае чего вы просто сразу автоматически переходили на другой канал. Лучше всего для модернизации оборудования сюда https://fibotelecom.ru обратиться, у компании есть собственная запатентованная технология, делают качественно. Фишка в том, что там стабильность автоматически проверяется, каждую минуту, поэтому сбой будет незаметен.
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