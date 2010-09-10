Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Есть Call-центр – открыли недавно, тестируем. И есть периодические аварии по интернету, отключения недолгие, но частые. Естественно, от этого теряются клиенты, за пять минут можно упустить больше десяти заявок. Что делать? Оператор мобильной связи просто разводит руками.
Re: Подскажите
Рассмотрите вариант с аварийным переключением, чтобы в случае чего вы просто сразу автоматически переходили на другой канал. Лучше всего для модернизации оборудования сюда https://fibotelecom.ru обратиться, у компании есть собственная запатентованная технология, делают качественно. Фишка в том, что там стабильность автоматически проверяется, каждую минуту, поэтому сбой будет незаметен.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей