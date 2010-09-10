Сообщение zevc » Сегодня, 11:43

Как вы думаете стоит капиталить двигатель или лучше поставить контрактный двигатель? Нет ли сейчас сложностей с покупкой силовых агрегатов? Буду рада, если вы мне поможете советом, рекомендацией. Очень хочется, чтобы все-таки автомобиль был на ходу.