Автозапчасти

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2563
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автозапчасти

Сообщение zevc » Сегодня, 11:43

Как вы думаете стоит капиталить двигатель или лучше поставить контрактный двигатель? Нет ли сейчас сложностей с покупкой силовых агрегатов? Буду рада, если вы мне поможете советом, рекомендацией. Очень хочется, чтобы все-таки автомобиль был на ходу.
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