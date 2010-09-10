Автозапчасти

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2567
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Автозапчасти

Сообщение zevc » Вчера, 11:43

Как вы думаете стоит капиталить двигатель или лучше поставить контрактный двигатель? Нет ли сейчас сложностей с покупкой силовых агрегатов? Буду рада, если вы мне поможете советом, рекомендацией. Очень хочется, чтобы все-таки автомобиль был на ходу.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2568
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Автозапчасти

Сообщение klonik » Вчера, 20:49

Если есть такая возможность, конечно, лучше всего купить двигатель. Потому что так он прослужит гораздо дольше, автомобиль будет надежнее и уж точно не подведет в трудную минуту. Я понимаю, что все-таки родной движок лучше. Но, чаще всего его капиталят, когда нет денежных средств или не смогли найти подходящий. По своему опыту могу сказать, что все-таки если есть возможность купите двигатель. Тем более вообще можно обратиться в компанию, которая занимается продажей и поиском двигателем. Даже можно найти не только на внутреннем рынке, но и на зарубежном сейчас. Сложностей на самом деле с покупкой двигателей нет. Просто нужно поискать надежную компанию, которая точно не подведет.
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