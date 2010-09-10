Строительство домов из керамических блоков
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Строительство домов из керамических блоков
С супругом решили построить дом. Выбираем из разных материалов, в том числе и из керамических блоков. Скажите, стоит или нет строить дом из такого материала? Что вы можете сказать, может кто-то из вас живет в таком доме?
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