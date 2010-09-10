Сувениры

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2567
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сувениры

Сообщение zevc » Сегодня, 15:41

Доброе утро! Задумываюсь о том, как эффективно провести рекламную кампанию на мероприятии. Какие формы внутренней рекламы обеспечивают наибольшую заметность? Мне очень важен связанный с этим успех и запоминаемость у клиентов.
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