Сообщение zevc » Сегодня, 15:41

Доброе утро! Задумываюсь о том, как эффективно провести рекламную кампанию на мероприятии. Какие формы внутренней рекламы обеспечивают наибольшую заметность? Мне очень важен связанный с этим успех и запоминаемость у клиентов.