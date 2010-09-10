Сувениры
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Сувениры
Доброе утро! Задумываюсь о том, как эффективно провести рекламную кампанию на мероприятии. Какие формы внутренней рекламы обеспечивают наибольшую заметность? Мне очень важен связанный с этим успех и запоминаемость у клиентов.
Re: Сувениры
Доброе утро! Одним из эффективных методов привлечения внимания на мероприятии являются бизнес-сувениры с логотипом компании. Постеры и баннеры важны, но сувенирка - это то, что остаётся на руках у клиента. Она создает ощущение заботы и внимания, напоминает о вашей фирме и формирует положительный имидж. Благодаря нашему производству вы можете обеспечить брендирование на собственном производстве и доставку в любой город РФ, тем самым расширяя охват вашей рекламной кампании.
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