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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2567 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 18:18 Недавно участвовала в масштабной конференции и впервые задумалась о личной безопасности. Многие из участников нанимали охрану. Стоит ли и мне это рассмотреть? Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2568 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 19:09 Эта тема особенно актуальна для тех, кто часто посещает крупные мероприятия или ведёт публичный образ жизни. Я наткнулась на материал, который освещает вопрос, когда стоит задуматься о найме телохранителя. В статье затрагиваются различные аспекты, включая момент, когда может понадобиться охрана для защиты как в деловой, так и в личной жизни. Так что если вам интересно, когда это может быть действительно необходимо, загляните сюда: https://2019god.net/kalendar/kogda-stoi ... hranitelya . Это помогло мне понять, как защитить свою безопасность и минимизировать риски. Вернуться к началу

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