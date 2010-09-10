Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2567
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:18

Недавно участвовала в масштабной конференции и впервые задумалась о личной безопасности. Многие из участников нанимали охрану. Стоит ли и мне это рассмотреть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2568
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:09

Эта тема особенно актуальна для тех, кто часто посещает крупные мероприятия или ведёт публичный образ жизни. Я наткнулась на материал, который освещает вопрос, когда стоит задуматься о найме телохранителя. В статье затрагиваются различные аспекты, включая момент, когда может понадобиться охрана для защиты как в деловой, так и в личной жизни. Так что если вам интересно, когда это может быть действительно необходимо, загляните сюда: https://2019god.net/kalendar/kogda-stoi ... hranitelya . Это помогло мне понять, как защитить свою безопасность и минимизировать риски.
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