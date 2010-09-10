Шиномонтажное оборудование

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zevc
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Сообщения: 2567
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Шиномонтажное оборудование

Сообщение zevc » 29 минут назад

Добрый день! Девочки, кто сталкивался с организацией собственного автосервиса, подскажите, где можно выгодно, но с гарантией приобрести всё необходимое оборудование для шиномонтажа? Вижу, что в продаже есть куча разных вариантов, но переживаю насчет качества и дальнейшего обслуживания.
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