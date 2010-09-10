Шиномонтажное оборудование

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2567
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Шиномонтажное оборудование

Сообщение zevc » Вчера, 18:45

Добрый день! Девочки, кто сталкивался с организацией собственного автосервиса, подскажите, где можно выгодно, но с гарантией приобрести всё необходимое оборудование для шиномонтажа? Вижу, что в продаже есть куча разных вариантов, но переживаю насчет качества и дальнейшего обслуживания.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2568
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Шиномонтажное оборудование

Сообщение klonik » Вчера, 21:47

Мой автосервис открывался с нуля, и я сама долго искала надежных поставщиков. В итоге остановилась на платформе, где можно купить шиномонтажное оборудование с сервисным обслуживанием и гарантийной поддержкой. Благодаря этому не только собрала комплект техники для легковых и грузовых авто, но и обеспечила себе спокойствие на случай поломок. Сервис понравился и приятными ценами, и доставкой — советую!
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