Сообщение zevc » Вчера, 18:45

Добрый день! Девочки, кто сталкивался с организацией собственного автосервиса, подскажите, где можно выгодно, но с гарантией приобрести всё необходимое оборудование для шиномонтажа? Вижу, что в продаже есть куча разных вариантов, но переживаю насчет качества и дальнейшего обслуживания.