Сообщение zevc » 12 минут назад

Девушки, кто недавно покупал квартиру в новостройке Тюмени? Интересует опыт взаимодействия с застройщиками, особенно в текущей ситуации. Какие подводные камни могут быть при покупке? На что обратить особое внимание?