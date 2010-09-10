Покупка недвижимости
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Покупка недвижимости
Девушки, кто недавно покупал квартиру в новостройке Тюмени? Интересует опыт взаимодействия с застройщиками, особенно в текущей ситуации. Какие подводные камни могут быть при покупке? На что обратить особое внимание?
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