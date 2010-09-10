Покупка недвижимости

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2567
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Покупка недвижимости

Сообщение zevc » Вчера, 19:01

Девушки, кто недавно покупал квартиру в новостройке Тюмени? Интересует опыт взаимодействия с застройщиками, особенно в текущей ситуации. Какие подводные камни могут быть при покупке? На что обратить особое внимание?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2568
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Покупка недвижимости

Сообщение klonik » Вчера, 20:21

Здравствуйте! Недавно приобрела квартиру и хочу поделиться опытом. Изучите информацию https://meridian72.ru/ - там представлены все необходимые документы, условия покупки и актуальные предложения. Застройщик предоставляет полное юридическое сопровождение сделки и помогает с оформлением ипотеки, что значительно упрощает процесс покупки.
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