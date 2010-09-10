Сообщение klonik » Вчера, 17:50

Есть ли какие-то принципиальные отличия по обратным ссылкам для Рунета и для буржа? Появилась мысль уйти в развитии именно в бурж, с нашего аудитория не очень набирается. Хотелось бы понять, как действовать, чтобы оно работало.