Линкбилдинг

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2570
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Линкбилдинг

Сообщение klonik » Вчера, 17:50

Есть ли какие-то принципиальные отличия по обратным ссылкам для Рунета и для буржа? Появилась мысль уйти в развитии именно в бурж, с нашего аудитория не очень набирается. Хотелось бы понять, как действовать, чтобы оно работало.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2569
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Линкбилдинг

Сообщение zevc » Вчера, 20:13

Вообще линкбилдинг под бурж и под рунет это две разные вещи. Например, нужно учесть, что работать придется только с гугл, это у в рунете есть выбор, а там – нет. Плюс есть особенности локального продвижения, их расписывать долго, но можете поискать в интернете, там есть вся информация. Ах, да – бирж по типу миралинкса там тоже нет, поэтому придется постараться. Если есть возможность, то лучше к специалистам с этими вопросами, они хоть с гарантией делают.
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