Линкбилдинг
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Линкбилдинг
Есть ли какие-то принципиальные отличия по обратным ссылкам для Рунета и для буржа? Появилась мысль уйти в развитии именно в бурж, с нашего аудитория не очень набирается. Хотелось бы понять, как действовать, чтобы оно работало.
Re: Линкбилдинг
Вообще линкбилдинг под бурж и под рунет это две разные вещи. Например, нужно учесть, что работать придется только с гугл, это у в рунете есть выбор, а там – нет. Плюс есть особенности локального продвижения, их расписывать долго, но можете поискать в интернете, там есть вся информация. Ах, да – бирж по типу миралинкса там тоже нет, поэтому придется постараться. Если есть возможность, то лучше к специалистам с этими вопросами, они хоть с гарантией делают.
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