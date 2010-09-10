Сообщение klonik » Вчера, 18:02

Коллеги, такой сегодня вопрос - насколько реально организовать гравитационную систему для отдельных коробок без использования поддонов? Сложность работы у нас в том, что все коробки разного формата, поэтому эргономичного размещения нет. А хотелось бы.