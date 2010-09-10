Гравитационные стеллажи

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2570
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Гравитационные стеллажи

Сообщение klonik » Вчера, 18:02

Коллеги, такой сегодня вопрос - насколько реально организовать гравитационную систему для отдельных коробок без использования поддонов? Сложность работы у нас в том, что все коробки разного формата, поэтому эргономичного размещения нет. А хотелось бы.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2569
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Гравитационные стеллажи

Сообщение zevc » Вчера, 20:19

В принципе, реально все. Сейчас на рынке есть гравитационные стеллажи для коробок, которые позволяют поверхность располагать под минимальным углом, что упрощает процесс загрузки. При этом в этих системах предусмотрены мягкие задерживающие устройства, чтобы коробки не падали. Насколько я помню, по размеру ограничений нет, но есть какие-то нюансы по весу, нужно смотреть.
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