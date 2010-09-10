Гравитационные стеллажи
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Гравитационные стеллажи
Коллеги, такой сегодня вопрос - насколько реально организовать гравитационную систему для отдельных коробок без использования поддонов? Сложность работы у нас в том, что все коробки разного формата, поэтому эргономичного размещения нет. А хотелось бы.
Re: Гравитационные стеллажи
В принципе, реально все. Сейчас на рынке есть гравитационные стеллажи для коробок, которые позволяют поверхность располагать под минимальным углом, что упрощает процесс загрузки. При этом в этих системах предусмотрены мягкие задерживающие устройства, чтобы коробки не падали. Насколько я помню, по размеру ограничений нет, но есть какие-то нюансы по весу, нужно смотреть.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей