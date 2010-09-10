Сообщение Oliver » Сегодня, 09:15

У стекломагниевых листов (СМЛ) с этим всё намного лучше. Они не впитывают влагу, не разбухают и сохраняют форму даже при высокой влажности. Именно поэтому их часто применяют в банях, кухнях, ванных комнатах — там, где традиционные материалы не справляются.