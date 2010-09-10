Стекломагниевые листы в отделке

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Стекломагниевые листы в отделке

Сообщение Hiper » Сегодня, 07:42

Загородные дома, особенно в осенне-зимний период, подвержены резким перепадам влажности. В таких условиях гипсокартон быстро приходит в негодность — он разбухает, деформируется, может стать средой для образования плесени. А как обстоят дела со стекломагниевыми панелями?
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 148
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Стекломагниевые листы в отделке

Сообщение Oliver » Сегодня, 09:15

У стекломагниевых листов (СМЛ) с этим всё намного лучше. Они не впитывают влагу, не разбухают и сохраняют форму даже при высокой влажности. Именно поэтому их часто применяют в банях, кухнях, ванных комнатах — там, где традиционные материалы не справляются.
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