Стекломагниевые листы в отделке
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
Модераторы: Колхозник, Модераторы FORUM.RZN.info
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Стекломагниевые листы в отделке
Загородные дома, особенно в осенне-зимний период, подвержены резким перепадам влажности. В таких условиях гипсокартон быстро приходит в негодность — он разбухает, деформируется, может стать средой для образования плесени. А как обстоят дела со стекломагниевыми панелями?
Re: Стекломагниевые листы в отделке
У стекломагниевых листов (СМЛ) с этим всё намного лучше. Они не впитывают влагу, не разбухают и сохраняют форму даже при высокой влажности. Именно поэтому их часто применяют в банях, кухнях, ванных комнатах — там, где традиционные материалы не справляются.
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