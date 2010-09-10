Сообщение Oliver » Сегодня, 13:52

Всё зависит от типа СМЛ. Панели бывают с разными свойствами: влагостойкие, обычные, с покрытием и без. Главное — это понимать, для каких задач вы их берёте. Мы, например, используем продукцию FORA. У них панели именно из влагостойкого СМЛ. В нескольких проектах применяли их для полной внутренней отделки, включая стены, потолки и даже перегородки.