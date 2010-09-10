Стекломагниевые листы в отделке
Стекломагниевые листы в отделке
Загородные дома, особенно в осенне-зимний период, подвержены резким перепадам влажности. В таких условиях гипсокартон быстро приходит в негодность — он разбухает, деформируется, может стать средой для образования плесени. А как обстоят дела со стекломагниевыми панелями?
У стекломагниевых листов (СМЛ) с этим всё намного лучше. Они не впитывают влагу, не разбухают и сохраняют форму даже при высокой влажности. Именно поэтому их часто применяют в банях, кухнях, ванных комнатах — там, где традиционные материалы не справляются.
Скажите, можно ли использовать такие панели не только как стеновые, но и для других видов отделки? Или они предназначены строго под стены?
Всё зависит от типа СМЛ. Панели бывают с разными свойствами: влагостойкие, обычные, с покрытием и без. Главное — это понимать, для каких задач вы их берёте. Мы, например, используем продукцию FORA. У них панели именно из влагостойкого СМЛ. В нескольких проектах применяли их для полной внутренней отделки, включая стены, потолки и даже перегородки.
Я как раз выбираю между гипсокартоном и чем-то более устойчивым к влаге. Панели FORA нравятся ещё и тем, что они идут уже окрашенными, только установить и всё?
Можно все посмотреть, тем более, если вы планируете взять панели именно, а не просто листы, если у вас там геометрияотличается от другой, тогда можно будет все приобрести в Фора, т.к. они и покрасят как нужно и раскроят, в общем, все сделают.
Могу сказать, что СМЛ тоже бывает разным — есть обычный профиль, а есть премиальный. Если требуется повышенная влагостойкость, то стоит выбирать именно премиальный вариант, так как он лучше справляется с такими условиями.
Всё зависит от нужного вам цвета панелей. Если нужен стандартный оттенок, можно взять готовые со склада. А если требуется особая покраска, они могут нанести плёнку или покрасить панели в нужный цвет.
